التعليم تعلن موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026

حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول قسمت خلاله محافظات الجمهورية الى ثلاثة مجموعات ، بحيث يتم عقد الامتحان في كل مجموعة في يوم معين على مدار ايام ١١ و ١٢ و ١٣ مايو ٢٠٢٦ ، وذلك كما يلي :



١١ مايو : الاسكندرية - الغربية - سوهاج - قنا - الفيوم - شمال سيناء - المنيا - مفر الشيخ - دمياط

١٢ مايو : الجيزة - الشرقية - الدقلية - اسيوط - جنوب سيناء - بني سويف - الاقصر - مطروح - بورسعيد

١٣ مايو: القاهرة - القليوبية - البحيرة - المنوفية - الاسماعيلية - اسوان - البحر الاحمر - الوادي الجديد - السويس

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم تنفيذ وتدريس برنامج الذكاء الاصطناعي والبرمجة لطلاب الصف الاول الثانوي العام ، بالتعاون مع الشركاء والجانب الياباني

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن أكثر من مليون طالب فى التعليم العام والأزهرى درسوا البرمجة بالترم الأول وقرابة 500 ألف نجحوا.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم ، الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي .