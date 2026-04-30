ألين أرفليان تعود إلى الشاشة بـ لعبة العقرب .. تجربة نفسية مشوّقة

تعود نجمة فرقة “Four Cats” ألين أرفليان إلى الشاشة من جديد، بعد مشاركتها في فيلم “أسد وأربعة قطط” ومسلسل “الدنيا هيك”، لتخوض تجربة مختلفة تمامًا من خلال عمل درامي جديد يُعرض عبر منصة Netflix.

ويشهد العمل للمرة الأولى تعاون ألين أرفليان مع الفنان مازن شاهين، الذي يُعرف بملامحه القريبة من النجم العالمي جوني ديب، في تجربة فنية توصف بأنها استثنائية وغير تقليدية على مستوى الشكل والمضمون.

ويحمل الفيلم عنوان «لعبة العقرب»، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية النفسية، حيث تدور أحداثه حول فنانة مشهورة تُصاب بمرض خطير، ويخبرها الأطباء بأنه لم يتبقَّ لها وقت طويل، لتبدأ حياتها في التحول بشكل جذري.

وفي لحظة انهيار إنساني، تتعرف على رجل أعمال غامض ونافذ، يعيش حياة سرية مليئة بالهوس والسلطة والمال، ليأخذها تدريجيًا إلى عالمه المظلم، حيث تختلط الحدود بين الحب والسيطرة والجنون، في رحلة نفسية معقدة تتصاعد أحداثها بشكل متسارع.

ومع كل خطوة تخطوها داخل هذا العالم الغامض، تبدأ “لدغة العقرب” في التسلل إلى حياتها منذ اللقاء الأول، لتدخل في دوامة من الصراع النفسي والتغيرات الحادة التي تعيد تشكيل مصيرها بالكامل.