الكيلو بـ200 جنيه.. قائمة أسعار الأضاحي قبل العيد

يبحث الكثيرون عن قائمة أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد أسواق المواشي نشاطًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.

أسعار الأضاحي في أسواق المواشي 

تشهد أسواق المواشي، حركة نشطة نسبيًا من التجار والمربين والمواطنين، بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وهو الموسم الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على الأضاحي بمختلف أنواعها.

ورغم زيادة الحركة داخل الأسواق، فإن عمليات الشراء الفعلية لا تزال تسير بحذر شديد، حيث يفضل كثير من المواطنين التريث في اتخاذ قرار الشراء بسبب الأسعار المرتفعة.

ارتفاع أسعار الأضاحي يضغط على المواطنين

أكد عدد من التجار أن أسعار الأضاحي هذا العام ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، بسبب زيادة تكاليف التربية وارتفاع أسعار الأعلاف والنقل، بالإضافة إلى تراجع أعداد المعروض من الماشية، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأعلاف وصلت إلى نحو 20 ألف جنيه للطن، وهو رقم مرتفع جدًا مقارنة بالفترات السابقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية البيطرية والنقل، ما زاد الأعباء على المربين ودفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

أسعار العجول البقري والجاموسي اليوم

سجل سعر الكيلو القائم العجول البقري اليوم في الأسواق ما بين 190 إلى 200 جنيه للكيلو، مقارنة بأسعار العام الماضي التي تراوحت بين 185 و190 جنيهًا للكيلو قائم، وهو ما يعكس زيادة واضحة في الأسعار هذا الموسم.

أما العجل الجاموسي فقد تراوح سعر الكيلو القائم فيه بين 160 إلى 170 جنيهًا، فيما تبدأ أسعار العجول الحية بشكل عام من 60 ألف جنيه، وقد تصل إلى 120 ألف جنيه بحسب الوزن والحجم والسلالة.

ويعتمد السعر النهائي للعجل على عدة عوامل منها الوزن ونوع السلالة والعمر والحالة الصحية، وهو ما يجعل هناك تفاوتًا في الأسعار داخل السوق من تاجر لآخر.

أسعار البتلو والعجول الإناث

شهدت أسعار البتلو أيضًا ارتفاعًا نسبيًا هذا العام، حيث تراوحت الأسعار ما بين 18 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه حسب المواصفات والوزن، وهو ما يعكس استمرار موجة الارتفاع في جميع أنواع المواشي تقريبًا.

أما العجول الإناث فيتم تحديد أسعارها وفقًا لعوامل السن والمواصفات، حيث تبدأ أسعارها من 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى 80 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار العجول الجاموسي ما بين 40 ألف جنيه وقد تصل إلى 70 ألف جنيه حسب الحجم والحالة.

أسعار الأغنام والماعز في الأسواق

بالنسبة للأغنام، لا يزال الإقبال محدودًا حتى الآن بسبب ارتفاع الأسعار، رغم أن كثيرًا من المواطنين يفضلون شراء الخراف نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالعجول.

وسجل سعر الكيلو القائم للأغنام ما بين 220 إلى 225 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الماعز القائم بين 250 و270 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة واضحة مقارنة بالموسم الماضي.

أما أسعار الخراف بشكل إجمالي فتبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه، وقد ترتفع إلى 20 ألف جنيه في بعض الحالات حسب الوزن والسلالة، بينما تتراوح أسعار الماعز بين 7 و12 ألف جنيه.

الخروف البرقي الأكثر طلبًا

يُعد الخروف البرقي من أكثر الأنواع طلبًا داخل الأسواق خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى جودة لحومه وقلة نسبة الدهون به، ما يجعله الخيار المفضل لدى عدد كبير من المستهلكين الباحثين عن جودة أعلى.

ورغم ارتفاع سعره نسبيًا، فإن الإقبال عليه يظل قائمًا، خاصة من الأسر التي تفضل شراء أضحية متوسطة الحجم بجودة جيدة بدلًا من الاتجاه إلى العجول مرتفعة الثمن.

توقعات بزيادة جديدة في الأسعار قبل العيد

يتوقع عدد من التجار استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب واقتراب موسم النحر، مؤكدين أن الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل.

