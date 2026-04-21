أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2026، ووجود نحو 40 يومًا على حلوله، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الأضاحي في الأسواق، سواء من العجول أو الخراف، بهدف اختيار الأنسب وفق الإمكانيات المادية، خاصة في ظل التغيرات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

استقرار نسبي قبل موسم الذروة

تشهد أسواق الماشية حاليًا حالة من الهدوء النسبي، نتيجة توازن العرض والطلب قبل بدء موسم الشراء المكثف، ويؤكد عدد من التجار أن الأسعار مستقرة في الوقت الراهن، مع توقعات بارتفاع تدريجي أو تحركات طفيفة مع زيادة الإقبال خلال الأسابيع القادمة.

أسعار الكيلو القائم اليوم

وسجلت أسعار الماشية القائمة، اليوم ، المستويات التالية:

العجول البقري: حوالي 200 جنيه للكيلو

العجول الجاموسي: نحو 175 جنيهًا

الخراف (الضاني): قرابة 200 جنيه

الخروف البرقي: يتراوح بين 220 و250 جنيهًا للكيلو

وتختلف هذه الأسعار بحسب جودة الماشية ومكان البيع، إلى جانب عوامل أخرى مثل التغذية والنقل.

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، فقد تراوحت على النحو التالي:

اللحم الضاني الصافي: متوسط 456 جنيهًا (من 300 إلى 660 جنيهًا)

اللحم الضاني بالعظم: متوسط 413 جنيهًا (من 200 إلى 500 جنيه)

اللحم البتلو الصافي: متوسط 454 جنيهًا (من 350 إلى 860 جنيهًا)

اللحم البتلو بالعظم: متوسط 404 جنيهات (من 320 إلى 500 جنيه)

اختلاف الأسعار حسب المواصفات

ويشير التجار إلى أن أسعار الأضاحي تختلف باختلاف العمر والوزن والحالة الصحية للحيوان، حيث تبدأ أسعار الأضحية الكاملة من نحو 42 ألف جنيه وقد تزيد وفقًا للمواصفات، كما يرون أن الفترة الحالية مناسبة للشراء قبل بدء موجة الارتفاعات المتوقعة مع زيادة الطلب مع اقتراب عيد الأضحى.

نصائح قبل شراء الأضحية

ويُنصح المقبلون على شراء الأضاحي بالتأكد من سلامة الأضحية وخلوها من العيوب، والالتزام بالشروط الشرعية من حيث السن والحالة الصحية، والتعامل مع تجار موثوقين، مع ضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من سوق قبل اتخاذ قرار الشراء.

سوق الثلاثاء.. مؤشر رئيسي للأسعار

ويُعد سوق الثلاثاء من أبرز أسواق الماشية في مصر، حيث يلعب دورًا مهمًا في تحديد أسعار اللحوم على مستوى الجمهورية ويستقبل تجارًا من مختلف المحافظات، وقد تم نقل السوق إلى موقعه الحالي بعزبة المسلمية على مساحة 5 أفدنة ضمن خطة تطوير الأسواق ونقلها خارج الكتل السكنية مع إنشاء طريق حديث يسهل الوصول إليه، كما يتمتع السوق بتأمين كامل وتنظيم يحد من العشوائية ويمنع الاحتكار.

توقعات الأسعار الفترة المقبلة

وتشير التقديرات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الأيام الحالية مع احتمالات لارتفاع تدريجي في الأسعار كلما اقترب موسم العيد نتيجة زيادة الطلب، لذلك يفضل الكثيرون الشراء مبكرًا لتجنب أي زيادات مفاجئة.