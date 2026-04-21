قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد
أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد
ولاء عادل

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2026، ووجود نحو 40 يومًا على حلوله، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الأضاحي في الأسواق، سواء من العجول أو الخراف، بهدف اختيار الأنسب وفق الإمكانيات المادية، خاصة في ظل التغيرات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

استقرار نسبي قبل موسم الذروة

تشهد أسواق الماشية حاليًا حالة من الهدوء النسبي، نتيجة توازن العرض والطلب قبل بدء موسم الشراء المكثف، ويؤكد عدد من التجار أن الأسعار مستقرة في الوقت الراهن، مع توقعات بارتفاع تدريجي أو تحركات طفيفة مع زيادة الإقبال خلال الأسابيع القادمة.

أسعار الكيلو القائم اليوم

وسجلت أسعار الماشية القائمة، اليوم ، المستويات التالية:

  • العجول البقري: حوالي 200 جنيه للكيلو
  • العجول الجاموسي: نحو 175 جنيهًا
  • الخراف (الضاني): قرابة 200 جنيه
  • الخروف البرقي: يتراوح بين 220 و250 جنيهًا للكيلو

وتختلف هذه الأسعار بحسب جودة الماشية ومكان البيع، إلى جانب عوامل أخرى مثل التغذية والنقل.

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، فقد تراوحت على النحو التالي:

  • اللحم الضاني الصافي: متوسط 456 جنيهًا (من 300 إلى 660 جنيهًا)
  • اللحم الضاني بالعظم: متوسط 413 جنيهًا (من 200 إلى 500 جنيه)
  • اللحم البتلو الصافي: متوسط 454 جنيهًا (من 350 إلى 860 جنيهًا)
  • اللحم البتلو بالعظم: متوسط 404 جنيهات (من 320 إلى 500 جنيه)

اختلاف الأسعار حسب المواصفات

ويشير التجار إلى أن أسعار الأضاحي تختلف باختلاف العمر والوزن والحالة الصحية للحيوان، حيث تبدأ أسعار الأضحية الكاملة من نحو 42 ألف جنيه وقد تزيد وفقًا للمواصفات، كما يرون أن الفترة الحالية مناسبة للشراء قبل بدء موجة الارتفاعات المتوقعة مع زيادة الطلب مع اقتراب عيد الأضحى.

نصائح قبل شراء الأضحية

ويُنصح المقبلون على شراء الأضاحي بالتأكد من سلامة الأضحية وخلوها من العيوب، والالتزام بالشروط الشرعية من حيث السن والحالة الصحية، والتعامل مع تجار موثوقين، مع ضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من سوق قبل اتخاذ قرار الشراء.

سوق الثلاثاء.. مؤشر رئيسي للأسعار

ويُعد سوق الثلاثاء من أبرز أسواق الماشية في مصر، حيث يلعب دورًا مهمًا في تحديد أسعار اللحوم على مستوى الجمهورية ويستقبل تجارًا من مختلف المحافظات، وقد تم نقل السوق إلى موقعه الحالي بعزبة المسلمية على مساحة 5 أفدنة ضمن خطة تطوير الأسواق ونقلها خارج الكتل السكنية مع إنشاء طريق حديث يسهل الوصول إليه، كما يتمتع السوق بتأمين كامل وتنظيم يحد من العشوائية ويمنع الاحتكار.

توقعات الأسعار الفترة المقبلة

وتشير التقديرات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الأيام الحالية مع احتمالات لارتفاع تدريجي في الأسعار كلما اقترب موسم العيد نتيجة زيادة الطلب، لذلك يفضل الكثيرون الشراء مبكرًا لتجنب أي زيادات مفاجئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

جهاز Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

ببطارية بسعة 10200 مللي أمبير .. إطلاق جهاز Lenovo Idea Tab Pro اللوحي

Huawei Pura X Max

مواصفات وسعر Huawei Pura X Max رسمياً.. عملاق هواوي يتحدى الجميع

انفينيتي QX55 موديل 2026

سعر ومواصفات انفينيتي QX55 موديل 2026 في السعودية

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد