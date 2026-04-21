قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

6732 وظيفة.. وزارة العمل تطرح فرص جديدة في 69 شركة| تفاصيل

ولاء عادل

أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن إصدار نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن آلاف الفرص الوظيفية المتاحة في شركات القطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأوضح وزير العمل حسن رداد أن النشرة الحالية تشمل 6732 فرصة عمل مقدمة من 69 شركة خاصة، موزعة على 9 محافظات، مع فتح باب التقديم أمام المواطنين حتى نهاية شهر أبريل 2026، عبر عدد من الوسائل المتاحة.

توسيع فرص التشغيل ودعم الاقتصاد

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره عنصرًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب مساهمته في خلق فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن الدولة تواصل جهودها لدمج مختلف الفئات في سوق العمل، خاصة ذوي الهمم، بما يعزز من مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

متابعة ميدانية لضمان الحقوق

وشدد رداد على أهمية متابعة الوظائف المعلنة على أرض الواقع، موجّهًا مديريات العمل بضرورة التأكد من مصداقية الفرص المطروحة، والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان حقوق العاملين وفقًا للقوانين المنظمة.

تدريب وتأهيل الشباب

كما دعا الوزير الشباب إلى الاستفادة من فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة توفر برامج تدريب مهني مجانية تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحديثة.

مجالات عمل متعددة

وتتنوع الوظائف المطروحة لتشمل عددًا كبيرًا من التخصصات، أبرزها:

  • التسويق وإدارة الموارد البشرية
  • التخصصات الهندسية (كهرباء واتصالات)
  • الميكانيكا والصيانة
  • المحاسبة والمشتريات
  • المبيعات والإنتاج
  • الجودة والإشراف الفني
  • الأمن والمخازن
  • السائقون برخص مختلفة
  • قطاع السياحة والفندقة

وأكدت الوزارة أن الأجور يتم تحديدها وفقًا لطبيعة كل وظيفة وخبرة المتقدم، مع الالتزام بتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

دعم ذوي الهمم

وتتضمن النشرة عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار حرص الدولة على دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص مناسبة لقدراتهم.

توزيع جغرافي واسع

وتشمل فرص العمل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، السويس، الأقصر، قنا، جنوب سيناء، وكفر الشيخ، بما يتيح فرصًا متنوعة في مختلف المناطق.

آليات التقديم

وأتاحت وزارة العمل عدة طرق للتقديم على الوظائف، تشمل التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو التواصل المباشر مع الشركات، بالإضافة إلى التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وظيفة وظائف فرص عمل فرصة عمل وزارة العمل

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

