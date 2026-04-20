الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

62 يومًا فقط.. متى يبدأ فصل الصيف 2026 وكم يستمر؟

ولاء عادل

مع اقتراب تغير الفصول، تزداد تساؤلات الكثيرين حول موعد بداية فصل الصيف 2026، مع ما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة وطول ساعات النهار. وتكشف الحسابات الفلكية عن تفاصيل دقيقة لموعد بدء الفصل الجديد ومدة استمراره، إلى جانب مواعيد الفصول الأربعة كاملة خلال العام، بما يوضح الصورة الزمنية لتحركات الشمس حول الأرض وفق الظواهر الفلكية المعروفة.

تتبقى 62 يومًا فقط على بدء فصل الصيف رسميًا، وفقًا للحسابات الفلكية، وذلك بعد دخول فصل الربيع يوم الجمعة 20 مارس 2026، والذي يستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة قبل انتهاءه وحلول فصل الصيف.

مواعيد فصول السنة 2026

أوضحت الحسابات الفلكية تفاصيل فصول السنة لعام 2026 من حيث البداية والمدة، وجاءت كالتالي:

  • الربيع: بدأ الجمعة 20 مارس 2026، ومدته 92 يومًا و17 ساعة.
  • الصيف: يبدأ الأحد 21 يونيو 2026، ويستمر 93 يومًا و15 ساعة.
  • الخريف: يبدأ الأربعاء 23 سبتمبر 2026، ومدته 89 يومًا و20 ساعة.
  • الشتاء: يبدأ الإثنين 21 ديسمبر 2026، ومدته 88 يومًا و23 ساعة.

بداية الصيف والانقلاب الصيفي

يبدأ فصل الصيف رسميًا يوم الأحد 21 يونيو 2026، وهو اليوم الذي يشهد ما يُعرف فلكيًا بـ”الانقلاب الصيفي”.

وخلال هذا اليوم، تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي، وتكون ظلال الأجسام عند الظهيرة في أدنى طول لها خلال العام، نتيجة ارتفاع الشمس إلى أقصى نقطة لها في السماء.

أطول نهار في السنة

في الانقلاب الصيفي تصل الشمس إلى أعلى ارتفاع ظاهري لها شمال السماء، بالتزامن مع ميل محور الأرض بنحو 23.5 درجة نحو الشمس، وهو ما ينتج عنه أطول ساعات نهار وأقصر فترة ليل خلال العام.

ويستقبل النصف الشمالي من الكرة الأرضية أشعة الشمس بأكبر زاوية مباشرة، ما يؤدي إلى زيادة ساعات الإضاءة وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

أهمية الحدث الفلكي

يمثل الانقلاب الصيفي بداية فصل الصيف فلكيًا، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا، وتزداد ساعات النهار مقارنة ببقية الفصول، ليبدأ فصل يُعد الأشد حرارة خلال العام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

