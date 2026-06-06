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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فيديوهات خادشة.. بلوجر الطالبية تواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه

حبس
حبس
أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على بلوجر الطالبية، اثر قيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


و قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حجز بلوجر الطالبية 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب حول نشاطها الخادش للحياء.


عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .

وإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين "الطابعون والعارضون والموزعون".

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية بلوجر الطالبية حبس غرامة

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