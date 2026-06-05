فيديوهات خادشة.. حجز بلوجر الطالبية على ذمة تحريات مباحث الآداب

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حجز بلوجر الطالبية 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب حول نشاطها الخادش للحياء.

وطلبت النيابة تحريز هاتف المتهمة وفحص كافة حساباتها لبيان محتواها.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.