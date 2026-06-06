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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواعيد مباريات اليوم السبت 6-6-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

منتخب مصر والبرازيل
منتخب مصر والبرازيل
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت 6 يونيو 2026 إلى عدد كبير من المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2026. 

وتتصدر المواجهات المرتقبة مباراة منتخب مصر أمام البرازيل، إلى جانب اللقاء القوي الذي يجمع الولايات المتحدة الأمريكية بألمانيا

جامايكا X جنوب أفريقيا – الساعة 1 ظهرا

إثيوبيا X مالاوي – الساعة 3 عصرا

بلجيكا X تونس – الساعة 4 عصرا على قناة الوطنية 1

ليتوانيا X لاتفيا – الساعة 4 عصرا

قيرجيزستان X فلسطين – الساعة 5:30 مساء

إستونيا X جزر الفارو – الساعة 6 مساء

أرمينيا X كازاخستان – الساعة 7 مساء

جزر القمر X رواندا – الساعة 7 مساء

سيراليون X ليبيريا – الساعة 7 مساء

جبل طارق X جزر كايمان – الساعة 8 مساء

البرتغال X تشيلي – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

رومانيا X ويلز – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

ألبانيا X لوكسمبورج – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

الولايات المتحدة الأمريكية X ألمانيا – الساعة 9:30 مساء على قناة On Sport Plus

بنما X البوسنة والهرسك – الساعة 10 مساء

سويسرا X أستراليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8  

بوليفيا X إسكتلندا – الساعة 11 مساء

كاب فيردي X برمودا – الساعة 11 مساء

إنجلترا X نيوزيلندا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

قطر X السلفادور – الساعة 11 مساء على قناة AL KASS One

البرازيل X مصر – الساعة 1 صباحا على قناة On Sport

تركيا X فنزويلا – الساعة 1 صباحا

الأرجنتين X الهندوراس – الساعة 3 صباحا على قناة Abu Dhabi Sports 2

كأس العالم منتخب مصر منتخب البرازيل اخبار الرياضة الارجنتين

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