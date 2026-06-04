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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل، ضمن استعدادات الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

 وتُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو بتوقيت القاهرة، على الأراضي الأمريكية بولاية أوهايو، خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه المنتخب استعدادًا للحدث العالمي المرتقب.

اختبار فني مهم قبل انطلاق المونديال

تمثل مباراة البرازيل محطة مهمة للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض منافسات كأس العالم. كما تمنح المواجهة فرصة قوية للاحتكاك بأحد أبرز المنتخبات العالمية واختبار الخطط والتكتيكات التي سيعتمد عليها المنتخب خلال البطولة.

أون سبورت تنقل المباراة حصريًا

أعلنت قناة ON Sport حصولها على حقوق بث المباراة الودية بين مصر والبرازيل، لتتيح للجماهير المصرية متابعة اللقاء المرتقب مباشرة من ولاية أوهايو الأمريكية. وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير نظرًا لقيمة المنتخب البرازيلي وأهمية المباراة في برنامج إعداد الفراعنة للمونديال.

القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

استقر الجهاز الفني على قائمة تضم 26 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، ومحمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

آمال كبيرة للجماهير المصرية.

تعلق الجماهير المصرية آمالًا كبيرة على الجيل الحالي من اللاعبين لتحقيق ظهور مشرف في كأس العالم 2026، خاصة في ظل امتلاك المنتخب مجموعة مميزة من العناصر المحترفة وأصحاب الخبرات الدولية. وتأتي مواجهة البرازيل كآخر اختبار قوي يمنح الجهاز الفني فرصة لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل ضربة البداية في المونديال.

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