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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-6-2026 في ملاعب العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-6-2026 في ملاعب العالم

روسيا
روسيا
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026 العديد من المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2026، حيث تسعى الأجهزة الفنية إلى الوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق الحدث العالمي المنتظر.

وتحظى مواجهتا جورجيا أمام البحرين والمكسيك أمام صربيا باهتمام كبير، في ظل رغبة المنتخبات المشاركة في اختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على الحالة الفنية والبدنية للعناصر الأساسية قبل خوض منافسات المونديال.

المكسيك تصطدم بصربيا في اختبار قوي

يخوض منتخب المكسيك مواجهة قوية أمام نظيره الصربي في تمام الخامسة صباحًا، في مباراة ينتظر أن تشهد مستوى فنيًا مرتفعًا بين منتخبين يطمحان لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة الإعداد الحالية.

كما يلتقي منتخب التشيك مع جواتيمالا في الثالثة صباحًا ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي تستهدف تجهيز اللاعبين ومنح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة.

مواجهات متنوعة خلال فترة المساء

تتواصل المباريات الودية خلال ساعات المساء، حيث يستضيف منتخب سنغافورة نظيره الصيني عند الثانية والنصف ظهرًا، فيما يلتقي منتخب طاجيكستان مع الهند في السادسة مساءً.

وفي السابعة مساءً، يواجه منتخب بيلاروسيا نظيره السوري، بينما يلتقي منتخب جورجيا مع البحرين في مواجهة مرتقبة. كما يلتقي منتخب سلوفاكيا مع الجبل الأسود في السابعة والنصف مساءً.

اختبارات مهمة للمنتخبات قبل المونديال

وتشهد الثامنة مساءً ثلاث مباريات تجمع مولدوفا مع بلغاريا، وروسيا مع بوركينا فاسو، وسان مارينو مع بنجلادش، بينما يستضيف منتخب المجر نظيره الفنلندي في الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

ويختتم منتخب أنجولا برنامج مباريات اليوم عندما يواجه منتخب موريتانيا في العاشرة مساءً، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان إلى تحقيق أكبر استفادة فنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه المباريات ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات التي تخوضها المنتخبات المشاركة، أملاً في الظهور بأفضل مستوى ممكن خلال منافسات كأس العالم 2026، التي تشهد ترقبًا جماهيريًا واسعًا من عشاق كرة القدم حول العالم

منتخب انجولا روسيا اخبار الرياضة كأس العالم

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