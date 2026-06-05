الأشقاء في كأس العالم 2026.. روابط عائلية ومنافسة على أكبر مسرح كروي

تشهد بطولة كأس العالم 2026 حضورًا لافتًا للعديد من الأشقاء الذين يجمعهم رابط الدم، بينما تفرقهم أحيانًا ألوان المنتخبات الوطنية.

وتضفي هذه القصص العائلية طابعًا خاصًا على المنافسات، حيث تمتزج المشاعر الأسرية بالطموحات الرياضية في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

ثنائي فرنسا.. قوة دفاعية بطابع عائلي

يعتمد منتخب فرنسا على الشقيقين ثيو هيرنانديز ولوكاس هيرنانديز اللذين يشكلان أحد أبرز عناصر القوة في الخط الخلفي. ويمنح الانسجام الكبير بينهما المنتخب الفرنسي مزيدًا من الصلابة والتوازن، بفضل الخبرات المشتركة والتفاهم المتبادل داخل الملعب.

توأم هولندا.. انسجام استثنائي

يمثل الشقيقان التوأم يورين تيمبر وكوينتن تيمبر أحد أهم الأوراق الرابحة للمنتخب الهولندي. ويستفيد الفريق من التفاهم الكبير بينهما، إلى جانب قدرتهما على أداء أكثر من دور داخل أرضية الملعب، ما يمنح الجهاز الفني حلولًا تكتيكية متنوعة.

طموحات كوراساو على أكتاف الأشقاء

يحمل الشقيقان لياندرو باكونا وجونينيو باكونا آمال منتخب كوراساو في تقديم مشاركة مشرفة خلال البطولة. ويعول المنتخب على خبراتهما وقدرتهما على قيادة الفريق أمام كبار المنتخبات العالمية.

خبرة وتوازن في منتخب الرأس الأخضر

يبرز اسما لاروس دوارتي وديروي دوارتي ضمن صفوف منتخب الرأس الأخضر، حيث يساهم الشقيقان في منح الفريق التوازن المطلوب داخل وسط الملعب بفضل خبرتهما وقدراتهما الفنية.

شقيقان بقميصين مختلفين

تعد قصة الشقيقين نيكو ويليامز وإينياكي ويليامز من أكثر القصص إثارة في المونديال، بعدما اختار كل منهما تمثيل منتخب مختلف، ليصبح احتمال مواجهتهما وجهًا لوجه أحد أبرز المشاهد المنتظرة في البطولة.

مواجهة عائلية محتملة

كما تشهد البطولة وجود الشقيقين ديزيري دوي وغيلا دوي، حيث يدافع كل منهما عن ألوان منتخب مختلف، ما يفتح الباب أمام مواجهة عائلية خاصة قد تتحول إلى واحدة من أجمل قصص كأس العالم 2026