خسارة مفاجئة لفرنسا أمام كوت ديفوار في بروفة كأس العالم

تلقى المنتخب الفرنسي خسارة مفاجئة أمام نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين المنتخبين، حيث حاول كل فريق فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللقاء. وتمكن المنتخب الفرنسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة والأربعين عن طريق ريان شرقي، الذي استغل إحدى الهجمات المنظمة ليمنح منتخب بلاده التقدم قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

انتفاضة إيفوارية في الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، ظهر منتخب كوت ديفوار بصورة أكثر قوة وحيوية، ونجح في تعديل النتيجة عند الدقيقة الثالثة والخمسين عبر اللاعب دوي، الذي استثمر فرصة مميزة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك.

واستمر المنتخب الإيفواري في الضغط على الدفاع الفرنسي، مستفيدًا من التراجع النسبي لأداء الديوك، حتى تمكن أماد تراوري من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة والثمانين، ليقود منتخب بلاده لتحقيق انتصار معنوي مهم قبل انطلاق منافسات المونديال.

زيارة رئاسية لبعثة الديوك

وفي إطار الدعم المعنوي للمنتخب الفرنسي، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة مفاجئة لمعسكر الفريق المقام في فرنسا قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وحرص الرئيس الفرنسي على لقاء اللاعبين والجهاز الفني، وتوجيه رسائل تحفيزية لهم قبل المشاركة في البطولة العالمية.

فرنسا ضمن أبرز المرشحين للمونديال

ورغم الخسارة الودية أمام كوت ديفوار، يظل المنتخب الفرنسي أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة والإمكانات الفنية العالية.

ويخوض المنتخب الفرنسي منافسات الدور الأول ضمن المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات السنغال والعراق والنرويج، حيث يسعى لتحقيق بداية قوية تؤكد طموحاته في المنافسة على اللقب العالمي