برشلونة يراقب عمر مرموش في كأس العالم 2026.. وتألقه مع مصر قد يفتح أبواب "كامب نو"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يعتزم متابعة أداء النجم المصري عمر مرموش خلال منافسات كأس العالم 2026، في ظل اهتمام النادي الكتالوني بإمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

مرموش تحت أنظار برشلونة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الإدارة الرياضية لبرشلونة ستراقب عن قرب مستوى مرموش مع منتخب مصر خلال البطولة العالمية، من أجل تقييم إمكانياته بشكل أكبر قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية بشأن ضمه.

ورغم ارتباط اللاعب بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2029، فإن اسمه لا يزال ضمن قائمة اللاعبين الذين يحظون باهتمام مسؤولي النادي الإسباني.

ميزة فنية تجذب برشلونة

ويُعد مرموش من اللاعبين الذين يتميزون بالقدرة على شغل أكثر من مركز هجومي، وهو ما يجعله خيارًا جذابًا لبرشلونة الذي يبحث عن عناصر تمتلك المرونة التكتيكية والقدرة على أداء أدوار هجومية مختلفة.

أرقام مرموش مع مانشستر سيتي

وشارك الدولي المصري في 36 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 8 أهداف، إلى جانب صناعة 3 أهداف أخرى، ليواصل تقديم مستويات لافتة في الملاعب الإنجليزية.

عنصر أساسي في حسابات حسام حسن

وأشارت الصحيفة إلى أن مرموش يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل حسام حسن، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بشكل كبير في الخط الأمامي، وهو ما يمنحه فرصة للظهور بقوة خلال مباريات المونديال.

صلاح أيضًا ضمن دائرة المتابعة

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير سابقة أن برشلونة يواصل متابعة موقف قائد منتخب مصر محمد صلاح، خاصة بعد نهاية عقده مع ليفربول، إلا أن هذه الأنباء لا تزال في إطار التكهنات ولم تتحول إلى مفاوضات رسمية حتى الآن.