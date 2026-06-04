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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدرندلي: مرموش انضم لمعسكر المنتخب.. وصلاح جاهز لمواجهة البرازيل

مرموش
مرموش
باسنتي ناجي

أكد خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، جاهزية المنتخب الوطني لخوض مواجهة البرازيل الودية قبل خوض نهائيات كأس العالم.

منتخب مصر

وقال الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن عمر مرموش وصل إلى الولايات المتحدة منذ نحو 30 دقيقة، ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة المنتخب خلال الساعات المقبلة.

وأوضح رئيس البعثة أن هناك اتفاقًا مسبقًا بين مرموش والجهاز الفني بشأن موعد حفل زفافه وموعد انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الأمور تمت وفق الترتيبات المتفق عليها.

وفيما يتعلق بمحمد صلاح، شدد الدرندلي على أن قائد المنتخب يشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، وسيكون متواجدًا في مباراة البرازيل الودية دون أي مشكلات.

وكشف رئيس بعثة المنتخب عن وجود إقبال جماهيري كبير على المباراة المرتقبة أمام البرازيل، موضحًا أن نحو 40 ألف تذكرة تم بيعها حتى الآن من أصل 60 ألف تذكرة مخصصة للمواجهة.

وأضاف: "أسعار تذاكر مباريات مصر في كأس العالم مرتفعة نسبيًا، لكننا نتوقع حضور عدد جيد من الجماهير المصرية لمؤازرة المنتخب خلال البطولة".

وتحدث الدرندلي عن الجدل المثار بشأن عدد أفراد البعثة، مؤكدًا أن البعثة تضم 59 فردًا فقط، وهو أمر تمت مناقشته مسبقًا، لافتًا إلى أن عددًا من الأفراد سيعودون إلى القاهرة عقب مباراة البرازيل الودية.

وأشار إلى أن طول فترة الإقامة في الولايات المتحدة وكثرة التنقلات بين المدن فرضت وجود عدد أكبر من المساعدين والمعاونين، موضحًا أن الاتحاد كان يرغب في زيادة العدد بنحو 10 أفراد إضافيين لتلبية متطلبات العمل خلال البطولة.

وأوضح أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتواجدون في أمريكا اعتبارًا من يوم 9 يونيو الجاري قبل انطلاق البطولة، على نفقتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن الطائرة التي أقلت البعثة كان بها أكثر من 150 مقعدًا شاغرًا.

وكشف رئيس البعثة أن فارق التوقيت بين مصر والولايات المتحدة يصل إلى 7 ساعات، وهو ما دفع الجهاز الفني والإداري إلى التوجه مبكرًا لأمريكا من أجل التأقلم على الأجواء قبل انطلاق المنافسات.

واختتم الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة المنظمة تتحمل جميع تكاليف إقامة المنتخب في أمريكا قبل مواجهة البرازيل، بالإضافة إلى تكلفة الطائرة الخاصة التي ستنقل البعثة إلى مدينة سياتل، معربًا عن أمله في تحقيق المنتخب نتائج مميزة خلال منافسات كأس العالم.

مرموش الاهلي الزمالك

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