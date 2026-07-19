تسيتسيباس يحرز أول لقب له في بطولات رابطة محترفي التنس منذ 16 شهرًا

حقق لاعب التنس ستيفانوس تسيتسيباس اليوم /الأحد/ أول لقب له في بطولات رابطة محترفي التنس منذ 16 شهرًا، بعد فوزه على رافائيل كولينيون في نهائي بطولة سويسرا المفتوحة للتنس.

تغلب تسيتسيباس، والذي وصل إلى نهائي بطولتين من بطولات الجراند سلام، على البلجيكي كولينيون بنتيجة 6-4 و6-7 و6-3، ليحرز لقبه الثالث عشر في مسيرته الاحترافية.

كان آخر لقب لتسيتسيباس في بطولة دبي المفتوحة في مارس 2025، حيث تغلب على فيليكس أوجيه-ألياسيم بثلاث مجموعات متتالية.

وقال اللاعب اليوناني، الذي سيصعد من المركز 85 إلى المركز 55 في التصنيف العالمي المُحدّث يوم الاثنين: "أود أن أبدأ بالإشادة بروعة المباراة النهائية اليوم".

وأضاف: "لقد مر وقت طويل، لذا فهذا اللقب يعني لي الكثير".

وقدّم تسيتسيباس أداءً مميزًا في إرساله خلال نهائي يوم الأحد في جشتاد، حيث سدد أربعة إرسالات ساحقة.

كان هذا اللقب السادس للاعب البالغ من العمر 27 عامًا على الملاعب الترابية في مسيرته، وأبرزها فوزه ببطولة مونت كارلو للماسترز أعوام 2021 و2022 و2024.

أما كولينيون، البالغ من العمر 24 عامًا والمصنف 42 عالميًا، فكان يخوض نهائي بطولة رابطة محترفي التنس للمرة الأولى في مسيرته.