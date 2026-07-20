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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية مع رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة

الأستاذ الدكتور إسماعيل كمال
الأستاذ الدكتور إسماعيل كمال
أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء، الأستاذ الدكتور إسماعيل كمال، أن مشروع "التجلي الأعظم" يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة؛ لما يمثله من نقلة حضارية وتنموية تعزز مكانة مدينة (سانت كاترين) كوجهة عالمية للسياحة الروحية والبيئية والثقافية، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك لقاء محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة، المهندس وائل مصطفى حسن، الموقف التنفيذي لمشروعات الجهاز، ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف مدن المحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بالمحافظة .. مؤكدًا أنه شريك رئيسي في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية، من خلال ما ينفذه من مشروعات تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض اللقاء مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027 والتي تضمنت عددًا من مشروعات الطرق، شملت إنشاء ورصف وإنارة طريق ربط تجمع السحيمي بطريق النفق – طابا بطول نحو 17 كيلومترًا، وإنشاء وإنارة طريق يربط تجمع إسلا وعريق بمدينة طور سيناء بطول 10 كيلومترات، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق النهايات من طريق النفق – طابا حتى تجمع النهايات بطول 26 كيلومترًا، وإنشاء ورصف وإنارة ورفع كفاءة مدخل مدينة دهب بطول 6 كيلومترات، وإحلال وتجديد وتوسعة طريق البلوهول بمدينة دهب بطول 7 كيلومترات، وإنشاء طريق يربط طريق الكورنيش بتجمع الشيخ موسى بطريق ميعر بمدينة طور سيناء، إلى جانب رصف طريق الباغة بمدينة رأس سدر بطول 20 كيلومترًا.

كما تناول اللقاء مشروعات الإسكان البدوي، والتي تشمل إنشاء 47 بيتًا بدويًا بمنطقة طوبيا بمدينة طابا، و80 منزلًا بدويًا بقرية الوادي ووادي أبو حجاب بمدينة طور سيناء، و150 منزلًا بدويًا بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ.

وشملت المشروعات كذلك قطاع المرافق والخدمات، من خلال إمداد قرية النقب بمحطة تحلية آبار وخط مياه، وإنشاء دار مناسبات بوادي أبو حجاب بمدينة طور سيناء.

ووجّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها في خدمة المواطنين ودعم التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، تابع محافظ جنوب سيناء مع رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 98%، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال بالكامل بنهاية سبتمبر 2026.. مشيدا بما حققه الجهاز من معدلات تنفيذ متميزة في المشروع.


 

محافظ جنوب سيناء الأستاذ الدكتور إسماعيل كمال التجلي الأعظم

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