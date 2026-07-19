نادٍ إسباني يدخل سباق التعاقد مع صفقة الأهلي المحتملة

كشفت تقارير صحفية عن حدوث انقلاب في صفقة الجزائري منصف بقرار، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي بعد أنباء اقترابه من الأهلي.

ووفقًا لـ موقع "24sata" الكرواتي فإن نادي خيتافي الإسباني سارع إلى التفاوض مع منصف بقرار، وقدّم عرضًا رسميًا لدينامو بقيمة 3.5 مليون يورو، مما عرقل الصفقة التي اعتبرها الأهلي منتهية.

وأوضح أن خيتافي قدم عرضًا رسميًا لدينامو بقيمة 3.5 مليون يورو لضم منصف بقرار (25 عامًا)، مما عرقل انتقاله الذي كان الأهلي يعتبره شبه محسوم.

وأوضح أن النادي الإسباني، المنتمي لدوري الدرجة الأولى، عرض على المهاجم عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد، وراتبًا سنويًا قدره 1.2 مليون يورو.

لكن الأهلي غير قلق، فهو مقتنع بأن الاتفاق السابق مع دينامو ورغبة بقرار في اللعب في مصر يُمثّلان ميزة رئيسية، ويُقدّر عرضه بحوالي مليونين ونصف المليون يورو مع المكافآت.

مفاوضات الأهلي

واختتم أنه أبدى بقرار تفضيله للنادي الأهلي بعد حديثه مع مواطنه أحمد القندوسي، لاعب النادي السابق، الذي وصف له الفرص المتاحة في القاهرة بإيجابية.