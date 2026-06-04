الفيفا تحظر دخول زجاجات المياه للملاعب في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام، إلى الملاعب خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026، وذلك لأسباب أمنية.

وجاء تعديل الفيفا بشكل طارئ قبل كأس العالم للحفاظ على قواعد السلوك في الملاعب، وشمل منع إدخال الأكواب والبرطمانات والعلب أيضًا، بهدف الحد من مخاطر الإصابات الناتجة عن إلقاء هذه المواد داخل الملعب.

وحسب البيان الرسمي للاتحاد الدولي فإن القرار بهدف حماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والموظفين، وقد جاء قرار حظر الزجاجات للحد من المخاطر والإصابات المحتملة.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعه بصحبه بلجيكا إيران، ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم

يواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم 15 يونيو في تمام الساعه 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

كما يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا 21 يونيو في تمام الساعه 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

كما يواجه منتخب مصر نظيره إيران 26 يونيو في تمام الساعه 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.