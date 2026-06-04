ملايين الدولارات على الخطوط الجانبية.. هؤلاء الأغلى في كأس العالم 2026

مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026، لا تقتصر المنافسة على نجوم المستطيل الأخضر فقط، بل تمتد أيضًا إلى المنطقة الفنية، حيث تستثمر المنتخبات الكبرى مبالغ طائلة في التعاقد مع نخبة المدربين أملاً في معانقة المجد العالمي.

وتكشف قائمة أعلى المدربين أجرا في المونديال عن أسماء لامعة تتصدر المشهد، يتقدمها الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يقود منتخب البرازيل براتب استثنائي.

الاستثمار في الخبرة من أجل اللقب

تعكس الرواتب الضخمة للمدربين حجم الرهانات التي تضعها الاتحادات الوطنية على النجاح في البطولة الأكبر عالميا.

وتضم قائمة المدربين الأعلى أجرًا أسماء بارزة من إنجلترا والبرازيل وألمانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مفاجأة تمثلت في وجود مدرب منتخب أوزبكستان ضمن العشرة الأوائل.

وفي المقابل، يغيب عن القائمة مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي رغم اعتبار "لا روخا" من أبرز المرشحين للتتويج، كما لا يظهر مدربا المكسيك وكندا، وهما من الدول المستضيفة للبطولة.

خبرات مونديالية متراكمة

يحتل الهولندي رونالد كومان المركز العاشر براتب سنوي يبلغ 2.61 مليون جنيه إسترليني.

ويواصل الاتحاد الهولندي ثقته في أحد أبرز أساطير الكرة البرتغالية رغم التحديات التي واجهها خلال فترته الثانية مع المنتخب.

ويتقاسم معه الراتب نفسه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب أوروغواي، الذي يستعد لخوض ثالث تجربة له في كأس العالم بعد قيادته الأرجنتين وتشيلي في نسخ سابقة.

كما يأتي بطل العالم مع الأرجنتين ليونيل سكالوني في المركز الثامن بالراتب ذاته، رغم النجاحات التاريخية التي حققها مع "التانغو" وفي مقدمتها التتويج بلقب مونديال 2022.

ديشامب ومارتينيز وكانافارو أسماء ثقيلة في منتصف القائمة

يحتل الفرنسي ديدييه ديشامب المركز السابع براتب سنوي يصل إلى 3.31 مليون جنيه إسترليني، في ما قد يكون آخر ظهور له في بطولة كبرى مع منتخب الديوك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

ويأتي الإسباني روبرتو مارتينيز في المركز السادس براتب يبلغ 3.5 مليون جنيه إسترليني، بعدما نجح في قيادة البرتغال للتتويج بدوري الأمم الأوروبية 2025.

أما المفاجأة الكبرى فتتمثل في الإيطالي فابيو كانافارو، مدرب أوزبكستان، الذي يتقاضى الراتب ذاته، ويأمل في ترك بصمة جديدة خلال أول ظهور للمنتخب الآسيوي في كأس العالم.

جيل جديد من المدربين في المراكز المتقدمة

في المركز الرابع يحضر الألماني يوليان ناغلسمان براتب سنوي يبلغ 4.2 مليون جنيه إسترليني، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المدربين الشباب في كرة القدم العالمية.

ويليه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الولايات المتحدة، الذي يتقاضى 4.53 مليون جنيه إسترليني سنويا، في إطار مشروع أمريكي طموح لتحقيق نتائج تاريخية على أرضه وبين جماهيره.

توخيل وأنشيلوتي قمة الرواتب في مونديال 2026

يأتي الألماني توماس توخيل في المركز الثاني براتب يصل إلى 5.06 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بعدما راهن الاتحاد الإنجليزي على خبرته الأوروبية الكبيرة وقدرته على التعامل مع المباريات الإقصائية.

أما الصدارة فتذهب إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، الذي يتقاضى 8.28 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ليصبح المدرب الأعلى أجرًا في كأس العالم 2026 بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويمتلك أنشيلوتي سجلا استثنائيا جعله أحد أعظم المدربين في تاريخ اللعبة، إذ يُعد المدرب الوحيد الذي تُوج بلقب الدوري في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، كما يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الاتحاد البرازيلي أن يقود هذا الإرث التدريبي العريق منتخب "السيليساو" نحو استعادة أمجاده العالمية، بعدما جدد عقده حتى عام 2030.

قائمة أعلى 10 مدربين أجرا في كأس العالم 2026

- كارلو أنشيلوتي (البرازيل) – 8.28 مليون جنيه إسترليني.

- توماس توخيل (إنجلترا) – 5.06 مليون جنيه إسترليني.

- ماوريسيو بوكيتينو (الولايات المتحدة) – 4.53 مليون جنيه إسترليني.

- يوليان ناغلسمان (ألمانيا) – 4.2 مليون جنيه إسترليني.

- فابيو كانافارو (أوزبكستان) – 3.5 مليون جنيه إسترليني.

- روبرتو مارتينيز (البرتغال) – 3.5 مليون جنيه إسترليني.

- ديدييه ديشامب (فرنسا) – 3.31 مليون جنيه إسترليني.

- ليونيل سكالوني (الأرجنتين) – 2.61 مليون جنيه إسترليني.

- مارسيلو بيلسا (أوروغواي) – 2.61 مليون جنيه إسترليني.

- رونالد كومان (هولندا) – 2.61 مليون جنيه إسترليني.