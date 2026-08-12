كمية من المخدرات في حافلة تحمل ألوان نادي ساو باولو!

لم تنقل حافلة حملت ألوان نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم، كان من المفترض أن تؤمن تنقلات الفريق في سانتا كروز في بوليفيا، اللاعبين في نهاية المطاف، بعدما عثرت الشرطة على متنها على عشرات الرزم من الماريجوانا.



وكان النادي القادم من مدينة ساو باولو موجوداً في بوليفيا لمواجهة بوليفار في لاباز.

وأكدت شركة النقل "كوزموس" أن النادي لا يتحمل أي مسؤولية في العملية التي أحبطتها الشرطة الأحد.

وقالت الشركة في رسالة وجهتها إلى النادي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها: "فريق ساو باولو لم يستخدم هذه الحافلة، وقد خُصصت له حافلة أخرى".

وأضافت: "نوضح أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السائقين البوليفيين".

وأوقفت الحافلة، التي كانت تحمل شعارات النادي البرازيلي وفق صور نشرتها الشرطة، في فيا توناري.

وأوقف ثلاثة أشخاص، بحسب شرطة مكافحة المخدرات. وعثر العناصر على 65 رزمة مستطيلة تحتوي على "مادة خضراء"، تبين بعد تحليلها أنها ماريجوانا، وفق المصدر نفسه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت الشحنة مخبأة داخل أكياس تسوق ويبلغ وزنها نحو 86 كيلوغراماً.