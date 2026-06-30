موكوينا في زيارة خاصة لساو باولو.. وصفقة برازيلية تقترب من الاتحاد طرابلس

قام المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لنادي الاتحاد طرابلس الليبي، بزيارة إلى مقر نادي ساو باولو البرازيلي، خلال رحلته الأخيرة إلى أمريكا الجنوبية، في خطوة أثارت التكهنات بشأن تحركاته في سوق الانتقالات.

وحظي موكوينا بجولة داخل مركز التدريب والمنشآت الرياضية الحديثة للنادي البرازيلي، كما تسلم قميصًا تذكاريًا موقعًا من مسؤولي ساو باولو، الذي يُعد أحد أكثر الأندية تتويجًا في البرازيل وأمريكا الجنوبية، بعدما حصد أكثر من 30 لقبًا، أبرزها ثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية وثلاثة ألقاب في كأس ليبرتادوريس.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع تحركات الاتحاد طرابلس لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، حيث يسعى النادي الليبي إلى التعاقد مع المهاجم البرازيلي ريبيرو، بناءً على رغبة موكوينا.

ووفقًا للتقارير، فإن المفاوضات الخاصة بالصفقة وصلت إلى مراحل متقدمة، إلا أن إتمام انتقال اللاعب لا يزال مرهونًا بالحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف الاتحاد طرابلس.