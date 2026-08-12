بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. حتا الإماراتي يعلن ضم سيف الجزيري

أعلن نادي حتا الإماراتي التعاقد رسميًا مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، وذلك بعد رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء وفسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

حتا الإماراتي يعلن صفقة الجزيري رسمياً

وجاء انتقال سيف الجزيري إلى نادي حتا الإماراتي بعد انتهاء علاقته بنادي الزمالك، عقب التوصل إلى اتفاق بين اللاعب وإدارة النادي بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة، ليبدأ بعدها خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية خارج الدوري المصري.

وكان نادي الزمالك أجرى تسوية مالية مع سيف الجزيري قبل رحيله، حيث حصل المهاجم التونسي على جزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي، مقابل إنهاء تعاقده بشكل ودي، وغلق الملف دون اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو تقديم شكوى ضد النادي الأبيض.

وحرص الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية بصورة ودية، خاصة في ظل رغبة الزمالك في تسوية الملفات المالية العالقة مع عدد من اللاعبين، بالتزامن مع الاستعداد للموسم الجديد، بينما فضل الجزيري خوض تجربة جديدة بعد سنوات قضاها داخل صفوف الفريق.

الجزيري يبدأ مشواره مع حتا الإماراتي

ويأمل المهاجم التونسي في أن تمثل تجربته الجديدة مع حتا الإماراتي فرصة لاستعادة مستواه والظهور بصورة قوية، خاصة بعدما أصبح خارج حسابات الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ليقرر خوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب الإماراتية.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني لنادي حتا على خبرات الجزيري وقدراته الهجومية، في ظل سعي الفريق إلى تكوين قائمة قوية قادرة على تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل.

وبذلك، يطوي سيف الجزيري صفحة تجربته مع الزمالك، ويبدأ تحديًا جديدًا بقميص حتا الإماراتي، وسط تطلعات لتحقيق إضافة هجومية للفريق والعودة إلى التألق من جديد في الموسم الكروي الجديد.