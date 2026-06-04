هاني سعيد: زيكو البديل الذهبي لمنتخب مصر في كأس العالم

أكد هاني سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن مصطفى زيكو يمتلك المقومات التي تؤهله للعب دور مؤثر مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال المباراة الودية الأخيرة أمام روسيا.

منتخب مصر

وقال هاني سعيد، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن مصطفى زيكو قدم أوراق اعتماده بقوة مع المنتخب الوطني، متوقعًا أن يكون أحد الأوراق الرابحة للفراعنة خلال البطولة.

وأضاف: "زيكو سيكون له دور مع منتخب مصر في كأس العالم بعد الأداء الذي قدمه أمام روسيا، لكنه لن يكون عنصرًا أساسيًا في التشكيل، وأراه قريبًا من تجربة محمد ناجي جدو في كأس الأمم الأفريقية 2010 عندما تحول إلى البديل الذهبي للمنتخب".

وأوضح أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله للنجاح على المستوى الدولي، مؤكدًا أن الفارق بينه وبين عمر مرموش ليس كبيرًا من الناحية الفنية، وهو ما يجعله خيارًا مهمًا للجهاز الفني خلال المباريات.

وتابع: "زيكو يمتلك مقومات فنية عالية، ولا يختلف كثيرًا عن عمر مرموش، وسيكون ورقة بديلة جيدة يمكنها صناعة الفارق في الأوقات الصعبة".

واستعاد هاني سعيد ذكرياته مع مواجهة منتخب البرازيل خلال بطولة كأس القارات، مشيرًا إلى أن الدقائق الأولى شهدت حالة من القلق داخل صفوف المنتخب المصري قبل أن يتغير الأداء بشكل واضح مع مرور الوقت.

وقال: "في أول 10 دقائق أمام البرازيل كان هناك شيء من القلق، لكن بعد ذلك دخلنا أجواء المباراة وقدمنا أداءً قويًا أمام أحد أفضل منتخبات العالم".

وأضاف أن المدير الفني التاريخي للمنتخب، حسن شحاتة، لم يكن راضيًا عن الأداء في الشوط الأول، وهو ما انعكس على حديثه مع اللاعبين بين الشوطين.

وأوضح: "الكابتن حسن شحاتة كان غاضبًا بين الشوطين بسبب المستوى الذي ظهرنا به، وطالبنا بتقديم أداء مختلف والثقة في إمكانياتنا، وبالفعل ظهر المنتخب بشكل أفضل في الشوط الثاني وكنا قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية".

وفيما يتعلق بترتيب مواجهات منتخب مصر في كأس العالم، أبدى هاني سعيد تحفظه على استهلال المشوار بمواجهة المنتخب البلجيكي، معتبرًا أن مواجهة المنافس الأقوى في بداية البطولة قد تضع الفريق تحت ضغط إضافي.

وقال: "أرى أن الأفضل كان مواجهة المنتخب الأقل قوة فنيًا في بداية المشوار، لأن الخسارة في المباراة الأولى قد تتسبب في أزمة داخل الفريق، على عكس تحقيق الفوز في أول مباراتين ثم مواجهة المنتخب الأقوى في الجولة الأخيرة بعد الاقتراب من ضمان التأهل".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النتائج الإيجابية في بداية البطولة تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وتساعد المنتخب على خوض المباريات التالية بثقة أكبر وطموح أعلى في الوصول إلى الأدوار الإقصائية.