علاء نبيل: زيكو سيكون ورقة حسام حسن الرابحة في كأس العالم

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، أن اختيار اللاعبين حق أصيل للمدير الفني، مشيرًا إلى أن أي مدرب يسعى لاختيار العناصر التي تمنحه الثقة والاطمئنان خلال المعسكرات والبطولات الكبرى.

وقال نبيل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة "CBC": "الاختيارات حق أصيل للمدير الفني، وأي مدرب يريد أن ينام مطمئنًا خلال المعسكر، لذلك يختار اللاعبين الذين يراهم الأنسب لتنفيذ أفكاره".

وأوضح أن ما يتم تداوله إعلاميًا يصل إلى اللاعبين بشكل مباشر، قائلًا: "نريد توفير أجواء مناسبة للاعبين قبل البطولة الأكبر عالميًا، وأنا متفائل بمشوار منتخب مصر خلالها".

وتابع: "كنت أفضل مواجهة نيوزيلندا في المباراة الأولى بدلًا من بلجيكا، وأتوقع أن ينجح منتخب مصر في تخطي دور المجموعات".

وشدد نبيل على أهمية منح المدرب المصري فرصته كاملة، مؤكدًا: "دائمًا أفضل المدرب المصري وأؤمن بقدراته".

وأشاد بمصطفى زيكو، قائلًا: "هو هداف بيراميدز في الموسم الحالي، وحسام حسن رأى أنه البديل الأنسب لإسلام عيسى في المنتخب، وأتوقع أن يكون إحدى الأوراق الرابحة خلال كأس العالم".

وأضاف: "متوسط الأعمار في منتخب مصر انخفض بشكل ملحوظ، وهو أمر يُحسب لحسام حسن".

كما كشف عن اهتمام أوروبي بموهبة مصرية شابة، موضحًا: "خلال كأس العالم للشباب، سألني مسؤولو برشلونة عن حمزة عبدالكريم، وكان هناك اهتمام بالتعاقد معه بعد تألقه في أول مباراتين، وأرى أن مشاركته مع المنتخبات الوطنية ساهمت في تطوره بشكل كبير".

واعتبر نبيل أن ضم حمزة عبدالكريم لقائمة المنتخب الأول قرار جريء من حسام حسن، مشيدًا بثقته في العناصر الشابة.

واختتم تصريحاته بالحديث عن مصطفى محمد، قائلًا: "خاض 14 مباراة أساسيًا و10 مباريات بديلًا تحت قيادة حسام حسن وسجل هدفين فقط، كما أن مستواه مع نانت تراجع مؤخرًا ولا يشارك باستمرار، لكننا جميعًا نثق في إمكانياته، وقد تكون الفترة المقبلة نقطة انطلاق جديدة بالنسبة له".