رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قابلت في مهنة الفن قلة قيمة.. آخر تصريحات الفنانة سهام جلال قبل وفاتها

الفنانة الراحلة سهام جلال
أوركيد سامي

عاد اسم الفنانة الراحلة سهام جلال إلى صدارة اهتمامات الجمهور بعد إعلان وفاتها، لتتصدر آخر تصريحاتها التلفزيونية المشهد، والتي تحدثت خلالها بصراحة عن كواليس ابتعادها عن الساحة الفنية والصعوبات التي واجهتها داخل الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة.

وكانت سهام جلال قد أدلت بهذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر فضائية «صدى البلد 2»، حيث كشفت عن رؤيتها للواقع الحالي في الوسط الفني وأسباب قلة مشاركاتها في الأعمال الدرامية والسينمائية.

وأكدت الفنانة الراحلة أن آخر أعمالها مع الزعيم عادل إمام كان مسلسل «عوالم خفية» عام 2017، مشيرة إلى أنها كانت تستعد للمشاركة في فيلم «أوله حلو»، إلا أن المشروع تعرض للتوقف بسبب مشكلات إنتاجية.

وخلال حديثها، أوضحت سهام جلال أن غيابها عن الوسط الفني لم يكن بإرادتها الكاملة، وإنما بسبب تغير طبيعة العمل في المجال الفني، قائلة: «أنا غيبت عن الوسط الفني علشان المهنة بقيت معتمدة على الشللية والمعارف، لو أنا معنديش ده يبقى أنا خارج الوسط حتى لو كنت فنانة موهوبة».

وأضافت أن هناك العديد من الفنانات صاحبات الموهبة والخبرة اللاتي لا يجدن فرصًا مناسبة رغم قدراتهن الفنية الكبيرة، مؤكدة أن العلاقات الشخصية أصبحت تلعب دورًا مهمًا في الحصول على الأعمال الفنية.

كما كشفت عن رفضها التام لفكرة السعي وراء الأدوار أو طلب العمل من المخرجين وشركات الإنتاج، مؤكدة أنها تؤمن بأن الفنان يجب أن يتم اختياره بناءً على موهبته وتاريخه الفني، وليس من خلال العلاقات أو المجاملات.

وفي واحدة من أكثر تصريحاتها تأثيرًا، قالت الراحلة: «النهارده بنقابل في المهنة قلة قيمة»، معبرة عن استيائها من بعض المواقف التي تعرضت لها بعد سنوات طويلة من العمل الفني، مشيرة إلى أنها فوجئت في إحدى المرات بعرض عدد محدود من المشاهد عليها في عمل جديد رغم تعاونها السابق مع صناع العمل في أدوار كبيرة ومؤثرة.

وأثارت هذه التصريحات تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عقب إعلان وفاتها، حيث اعتبرها كثيرون شهادة صريحة على التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الفني، خاصة أنها جاءت قبل رحيلها بفترة قصيرة.

وتُعد سهام جلال واحدة من الفنانات اللاتي تركن بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، بعدما شاركت في عدد من الأعمال الناجحة التي حققت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لتبقى أعمالها وذكرياتها الفنية حاضرة في وجدان جمهورها ومحبيها.

وبرحيل سهام جلال، يفقد الوسط الفني فنانة قدمت العديد من الأدوار المميزة على مدار سنوات، فيما تبقى كلماتها الأخيرة وتصريحاتها الصريحة واحدة من أبرز المحطات التي أعادت تسليط الضوء على رحلتها الفنية وتفاصيل مشوارها الطويل.

