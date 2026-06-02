اليوم.. افتتاح كوبرى النصر العائم 2 بين بور سعيد وبور فؤاد

تشهد محافظة بورسعيد اليوم افتتاح كوبري النصر العائم 2 الرابط بين مدينتي بورسعيد و بورفؤاد بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد و الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

يأتي افتتاح الكوبري اليوم بعد 10 سنوات من افتتاح الرئيسية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كوبري النصر العائم 1 خلال زيارته للمحافظة فى احتفالها بالعيد القومى عام 2016 .

ويأتي إنشاء الكوبرى في إطار الاستعدادات النهائية لإضافة أحد أهم المشروعات المرورية والتنموية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية غير مسبوقة وتسهيل حركة التنقل بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

ويقام كوبري "النصر العائم" الجديد بواسطة هيئة قناة السويس، ويحظى بمتابعة مستمرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في إطار التعاون المثمر بين الهيئة ومحافظة بورسعيد لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تخدم أبناء المحافظة وتدعم خطط التنمية الشاملة.

بحمولة 100 طن انطلاق تشغيل كوبري النصر العائم الجديد

ويقع الكوبري الجديد على مسافة نحو 170 مترًا من الكوبري الحالي، بعرض 15 مترًا وحمولة تصل إلى 100 طن، بما يتيح استيعاب الكثافات المرورية المتزايدة ويحقق سهولة الحركة بين بورسعيد وبورفؤاد، ليشكل إضافة جديدة ومحورًا مروريًا حيويًا يدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

وشملت الأعمال التي شهدتها المنطقة المحيطة بالكوبري أيضا تركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على جانبي المدخل، وتنفيذ أعمال لاندسكيب بطول 350 مترًا بالمنطقة الأمامية المطلة على الكوبري، بما يضفي مظهرًا حضاريًا وجماليًا يتماشى مع مكانة بورسعيد كواحدة من أهم المدن الساحلية والتنموية في مصر.

كان اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ بورسعيد وجه خالص الشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وكافة قيادات الهيئة على جهودهم و تعاونهم في هذه المشروعات التنموية.