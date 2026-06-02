الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل وفاتها بـ16 ساعة.. ماذا قالت سهام جلال في آخر منشور لها؟

سهام جلال
أعاد رحيل الفنانة سهام جلال إلى الواجهة آخر ما نشرته عبر حسابها على تطبيق “تيك توك”، قبل وفاتها بنحو 16 ساعة فقط، حيث وجهت رسالة مؤثرة كشفت خلالها عن معاناتها الصحية واستعدادها للخضوع لعملية جراحية.

وكتبت سهام جلال في منشورها الأخير: «اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، اللهم اشفِ وعافِ كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت، سبحانك.. أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي، أسألكم الدعاء».

وأثار المنشور حالة من الحزن والتأثر بين متابعيها ومحبيها، خاصة بعدما تبين أنه كان آخر ما شاركته الفنانة الراحلة مع جمهورها قبل ساعات قليلة من وفاتها.

وكانت أنباء وفاة سهام جلال قد صدمت الوسط الفني والجمهور، حيث حرص عدد من الفنانين على نعيها بكلمات مؤثرة، مؤكدين ما كانت تتمتع به من طيبة وحسن خلق وعلاقات طيبة مع زملائها داخل الوسط الفني


المشوار الفني لـ سهام جلال 

وتُعد سهام جلال من أبرز الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها، حيث شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات التي حققت حضورًا لدى الجمهور، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«فيلم ثقافي»، و«حرب أطاليا»، إلى جانب أعمال درامية متنوعة في التلفزيون والمسرح.

يذكر أن سهام جلال، بدأت مشوارها الفني كموديل في مجال الإعلانات، واكتشفها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقدمها في فيلم النمس.

وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية أشهرها المشاركة في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" الذي مثل انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن.

وقدمت سهام جلال، حوالي 40 عملًا فنيًا في مسيرتها، كان آخرها مسلسل عوالم خفية، إلى جانب الفنان عادل إمام، قبل أن تختفي من الساحة الفنية. لكنها عادت مؤخرا لتظهر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

