أختي في ذمة الله.. تامر عبدالمنعم ينعى الفنانة سهام جلال

نعى الفنان تامر عبدالمنعم الفنانة سهام جلال عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، في منشور أثار حالة من الحزن والصدمة بين متابعي الوسط الفني.

وكتب تامر عبدالمنعم: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا سهام، الأخت والفنانة سهام جلال في ذمة الله، خالص عزائي”.

وفاة سهام جلال بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة



وتوفيت الفنانة سهام جلال، فجر اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية عقب تعرضها لوعكة شديدة استدعت خضوعها لعملية جراحية ونقلها إلى العناية المركزة خلال الساعات الماضية.

وشهدت الساعات الأخيرة تواجد سهام جلال داخل العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية، قبل أن تُفارق الحياة متأثرة بأزمتها الصحية، وسط حالة من الحزن بين جمهورها ومحبيها.

أعمال سهام جلال

وتُعد سهام جلال من أبرز الفنانات اللاتي تركن بصمة في السينما والدراما المصرية، حيث شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«فيلم ثقافي»، و«حرب أطاليا»، بالإضافة إلى مشاركاتها المميزة في العديد من المسلسلات التلفزيونية.

وكانت الفنانة قد تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية استدعت إجراء عملية جراحية عاجلة، قبل نقلها إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج ومتابعة حالتها الصحية.