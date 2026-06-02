8 انفجارات متتالية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وكالة أنباء "يونيا" فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي سلسلة من ثمانية انفجارات متتالية هزت العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف، منذ وقت مبكر من ليلة أمس الاثنين.

كما وردت أنباء عن انفجارات مماثلة في دنيبروبيتروفسك ونيكولايف وخاركوف.

و في وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن كييف بحاجة ماسة إلى المساعدة العسكرية الأمريكية، محذرا من أن القيادة الأمريكية "ضرورية للغاية" رغم المساعدات المالية الأوروبية.