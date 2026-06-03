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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أعلى 10 منتخبات قيمة تسويقية في كأس العالم 2026.. رباعي يتخطى المليار

كأس العالم
كأس العالم

في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها عالم كرة القدم الحديثة، لم تعد البطولات تُقاس فقط بالألقاب والتاريخ، بل أصبحت القيمة السوقية للاعبين عاملاً حاسمًا في تحديد موازين القوى بين المنتخبات، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026.

وكشف تقرير مالي حديث عن قائمة أغلى 10 منتخبات في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي شهدت هيمنة أوروبية واضحة، إلى جانب حضور لافت لعدد من القوى العالمية من أمريكا الجنوبية، في ظل أرقام تعكس جودة الأجيال الحالية وارتفاع قيمة النجوم في أكبر الدوريات الأوروبية.

وتصدر المنتخب الفرنسي القائمة كأغلى منتخب في العالم بقيمة سوقية بلغت 1.53 مليار يورو، مستفيدًا من امتلاكه مزيجًا من النجوم الشباب والعناصر المخضرمة التي تنشط في كبار الأندية الأوروبية، ليؤكد “الديوك” استمرارهم كأحد أقوى المنتخبات على الساحة العالمية.

وجاء المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة 1.31 مليار يورو، يليه المنتخب الإسباني في المركز الثالث بقيمة 1.26 مليار يورو، لتسيطر القوى الأوروبية الكبرى على المراكز الأولى في التصنيف العالمي.

وفي المراكز التالية، نجح المنتخب البرتغالي في اقتحام "نادي المليار" محتلاً المركز الرابع بقيمة 1.02 مليار يورو، بينما جاء المنتخب الألماني في المركز الخامس بقيمة 998 مليون يورو، ليقترب بدوره من تجاوز حاجز المليار يورو.

وعلى الرغم من الهيمنة الأوروبية، سجلت منتخبات أمريكا الجنوبية حضورًا قويًا، حيث حل منتخب البرازيل في المركز السادس بقيمة 912.2 مليون يورو، تلاه منتخب هولندا في المركز السابع بقيمة 837.2 مليون يورو، ثم المنتخب الأرجنتيني في المركز الثامن بقيمة 818.5 مليون يورو، حامل لقب كأس العالم.

وشهدت القائمة مفاجأة بتواجد منتخب النرويج في المركز التاسع بقيمة 601 مليون يورو، مدعومًا بالقيمة السوقية المرتفعة لعدد من نجومه، وعلى رأسهم المهاجم إيرلينغ هالاند، أحد أبرز نجوم الكرة العالمية حاليًا.

واختتم المنتخب البلجيكي قائمة العشرة الأوائل بقيمة سوقية بلغت 542.9 مليون يورو، في تأكيد على استمرار حضوره ضمن نخبة المنتخبات عالميًا رغم تراجع بعض نتائجه في السنوات الأخيرة.

كأس العالم 2026 أغلى 10 منتخبات في العالم المنتخب الفرنسي المنتخب الإنجليزي

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