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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن رواتب الحكام في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
قسم الرياضة

كشف مارك كلاتنبرج، الحكم الإنجليزي عن قيمة المكافآت المالية التي سيحصل عليها في كأس العالم 2026 مشيرا إلى إمكانية تحقيق مكاسب تصل إلى 50 ألف جنيه استرليني.

وأوضح كلاتنبيرج، خلال حديثه في إحدى البرامج المتخصصة بالحكام، أن المكافآت المالية تعتمد على عدد المباريات التي يديرها الحكم ومدى تقدمه في البطولة، مشيرًا إلى أن الحكام الذين وصلوا إلى إدارة المباريات النهائية في البطولات الكبرى السابقة حصلوا على ما يقارب 60 ألف يورو، مع مكافآت إضافية للمباريات النهائية والمراحل المتقدمة.

رواتب الحكام 

وأضاف أن نظام المكافآت الحالي يعتمد بشكل أكبر على الأجر المخصص لكل مباراة، موضحًا أن الحكم الذي يُسند إليه نهائي كأس العالم قد تصل أرباحه الإجمالية إلى ما بين 60 و70 ألف دولار، إلى جانب البدلات اليومية المخصصة طوال فترة البطولة.

مارك كلاتنبرج كأس العالم 2026 50 ألف جنيه استرليني

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