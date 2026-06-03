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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش يقود الحضور المصري.. مانشستر سيتي الأكثر تمثيلا للاعبين في كأس العالم 2026

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

فرض مانشستر سيتي الإنجليزي هيمنته على قائمة الأندية الأكثر تمثيلًا للاعبين في بطولة كأس العالم 2026، بعدما شهدت قوائم المنتخبات المتأهلة للمونديال وجود 19 لاعبًا من صفوفه، ليؤكد النادي الإنجليزي مكانته كأحد أبرز مصادر النجوم على الساحة العالمية.

ويبرز ضمن قائمة لاعبي مانشستر سيتي المشاركين في البطولة، النجم المصري عمر مرموش، الذي يتواجد ضمن صفوف منتخب مصر، إلى جانب 18 لاعبًا دوليًا يمثلون منتخبات مختلفة، ما يعكس حجم الجودة التي يمتلكها الفريق وقدرته على تزويد المنتخبات الكبرى بعناصر مؤثرة.

ولم يكن تفوق مانشستر سيتي على المستوى المحلي والقاري فقط، بل امتد إلى الحضور الدولي، حيث تفوق على بايرن ميونيخ الألماني صاحب المركز الثاني بـ18 لاعبًا، بينما جاء باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 16 لاعبًا لكل منهما.

واحتل برشلونة الإسباني المركز الخامس في القائمة بـ15 لاعبًا، من بينهم 8 لاعبين ضمن صفوف منتخب إسبانيا، فيما ضمت المراكز التالية أندية مانشستر يونايتد وكريستال بالاس وأتلتيكو مدريد والهلال السعودي، بعدما سجل كل منها حضور 12 لاعبًا في قوائم المنتخبات المشاركة.

وعلى مستوى الأندية العربية، تصدر الهلال السعودي المشهد كأكثر الأندية العربية تمثيلًا في كأس العالم 2026، بعدما ضمت قوائم المنتخبات المتأهلة 12 لاعبًا من صفوفه، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأندية الآسيوية والعربية خلال السنوات الأخيرة.

وجاء الأهلي المصري في المركز الثاني عربيًا برصيد 9 لاعبين، متساويًا مع النصر وأهلي جدة السعوديين، في دلالة واضحة على الحضور القوي للأندية العربية في النسخة الأكبر من تاريخ كأس العالم، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وتعكس هذه الأرقام حجم التأثير الذي تمارسه الأندية الكبرى على المنتخبات الوطنية، حيث باتت قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم مؤشرًا حقيقيًا على قوة الأكاديميات، وجودة التعاقدات، وقدرة الأندية على تطوير المواهب القادرة على المنافسة في أعلى المستويات الدولية.

الأندية الأكثر تمثيلًا للاعبين في كأس العالم 2026:

مانشستر سيتي: 19 لاعبًا.

بايرن ميونيخ: 18 لاعبًا.

باريس سان جيرمان: 16 لاعبًا.

أرسنال: 16 لاعبًا.

برشلونة: 15 لاعبًا.

مانشستر يونايتد: 12 لاعبًا.

كريستال بالاس: 12 لاعبًا.

أتلتيكو مدريد: 12 لاعبًا.

الهلال السعودي: 12 لاعبًا.

الأهلي المصري: 9 لاعبين.

أهلي جدة السعودي: 9 لاعبين.

النصر السعودي: 9 لاعبين.

مرموش مانشستر سيتي الدوري الانجليزي

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