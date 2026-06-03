طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026

أسندت مهمة إدارة المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب البرازيل إلى طاقم تحكيم مكسيكي، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان فجر الأحد المقبل، في تمام الساعة الواحدة صباحًا، في مواجهة قوية تأتي ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

حكام مباراة مصر والبرازيل

ويقود المباراة الحكم المكسيكي أدوناي إسكوبيدو كحكم ساحة، ويعاونه مواطناه إبراهيم مارتينيز حكمًا مساعدًا أول، وماكسيمليانو جوميز حكمًا مساعدًا ثانيًا.

كما تم تعيين الأمريكي مالك بدوي حكمًا رابعًا، بينما يتولى الأمريكي خوسيه كارلوس ريفيرو مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ويعاونه لوكاس سبالا كحكم فيديو مساعد.