قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيد مؤقت لشركات جديدة وإشادة دولية.. نائب رئيس الوزراء يبحث تسريع "الطروحات الحكومية"
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
السحب تحجب لاهيب الشمس وأمطار في الطريق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
مونديال 2026 ينعش خزائن الكرة المصرية.. 12.5 مليون دولار مكاسب أولية للمنتخب
أنوشكا لـ أجمد 7: عايزة أعمل دويتو مع مطرب راب لإنه لون مختلف عليا
قرار صادم للمستفيدين.. أسباب توقف بطاقات الخبز لهذه الفئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يسعى لتحقيق إنجاز غائب منذ 92 عاما في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يدخل منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة تتجاوز مجرد المشاركة أو الظهور المشرف، إذ يتطلع "الفراعنة" إلى تحقيق إنجاز تاريخي طال انتظاره، يتمثل في التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، بعد 92 عامًا من أول ظهور لهم على الساحة العالمية.

ورغم المكانة الكبيرة التي تحتلها الكرة المصرية على المستوى الإفريقي، باعتبارها الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية وصاحبة تاريخ حافل بالإنجازات القارية، فإن سجل المنتخب في كأس العالم لا يعكس هذا التفوق، حيث يشارك المنتخب المصري في البطولة للمرة الرابعة فقط، دون أن ينجح سابقًا في تجاوز دور المجموعات.

ويخوض المنتخب الوطني النسخة المقبلة بقيادة المدير الفني حسام حسن، الذي نجح في بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب، مدعومًا بعدد من المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية، وهو ما منح المنتخب شخصية فنية أكثر توازنًا خلال مشوار التصفيات، الذي حُسم دون تعقيدات كبيرة.

ويأمل الجهاز الفني أن ينجح هذا الجيل في تغيير الصورة التقليدية المرتبطة بأداء المنتخب المصري في كأس العالم، والتي اتسمت في كثير من الأحيان بالحذر الدفاعي، من خلال تقديم كرة قدم أكثر جرأة وقدرة على المنافسة أمام المنتخبات الكبرى، بما يتناسب مع تطلعات الجماهير المصرية.

مجموعة مصر في كأس العالم 

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا مقارنة بمجموعات أخرى، ما يمنح الفراعنة فرصة حقيقية للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ32.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، في اختبار مبكر لقدرات الفريق أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.

 ثم يواجه نيوزيلندا يوم 22 يونيو في مدينة فانكوفر الكندية، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام إيران يوم 27 يونيو على ملعب "لومن فيلد"، في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد هوية المتأهلين.

وتتجه الأنظار إلى منتخب مصر خلال النسخة الاستثنائية من كأس العالم، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وسط آمال بأن ينجح الفراعنة في كتابة فصل جديد من تاريخهم العالمي، وكسر حاجز ظل صامدًا منذ أول مشاركة مصرية في مونديال 1934.

منتخب مصر كأس العالم الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

فيلم hoppers

فيلم «Hoppers» يقترب من نصف مليار دولار عالميًا

علي ياسين

علي ياسين: أعشق مصر وشعبها.. وأنتظر الفرصة المناسبة للظهور على الشاشات المصرية

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد