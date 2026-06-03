نجم الأهلي على أعتاب الاحتراف الأوروبي.. هايدوك سبليت يضع عرضه على الطاولة

تلقى أحمد نبيل "كوكا"، لاعب النادي الأهلي، عرضًا رسميًا من نادي هايدوك سبليت الكرواتي لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

بنود فى حالة الموافقة على رحيله

ويتضمن العرض حصول اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 300 ألف دولار، بالإضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 100 ألف دولار تُسدد فور إتمام التعاقد.

كما تضمن العرض بندًا يمنح كوكا نسبة 10% من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا، خاصة أنه سينتقل إلى النادي الكرواتي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الأهلي.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب موقفه النهائي من العرض خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام النادي الكرواتي بالحصول على خدماته ودعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.