الكونغو الديمقراطية متمسكة بمواجهة تشيلي رغم إلغاء المباراة بسبب فيروس إيبولا

تأمل جمهورية الكونجو الديمقراطية المضي قدما في إقامة مباراة تحضيرية لكأس العالم أمام تشيلي في إسبانيا الأسبوع المقبل، رغم قرار السلطات المحلية حظر إقامتها بسبب تفشي فيروس إيبولا في الدولة الأفريقية.

وجاء قرار رئيس بلدية مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون، رغم أن المنتخب الكونجولي كان يقيم معسكره التحضيري في بلجيكا، وأن معظم لاعبيه وأفراد طاقمه يقيمون في أوروبا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الكونجولي مباراة ودية أمام الدنمارك مساء اليوم الأربعاء، وكان يعتزم خوض مباراة تحضيرية ثانية في إسبانيا يوم الاثنين المقبل، قبل التوجه إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

غير أن خوان فرانكو رئيس بلدية المدينة قرر أمس الثلاثاء إلغاء التصريح بإقامة المباراة، موضحا في بيان صادر عن مكتبه أن "الوضع الصحي في جمهورية الكونجو الديمقراطية فيما يتعلق بفيروس إيبولا، إلى جانب الوثائق المقدمة، التي لا تثبت بشكل قاطع انعدام أي خطر، يجعل هذا القرار الأكثر حكمة".

من جانبه، أكد اتحاد الكونجو الديمقراطية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التزام الفريق بجميع المتطلبات الصحية والرياضية والتنظيمية، مشيرا إلى أنه يجري محادثات مع الجهات المعنية والاتحاد الإسباني لكرة القدم لإيجاد حل يتيح إقامة المباراة.

وأثار قرار رئيس البلدية دهشة مدرب الكونجو الديمقراطية سيباستيان ديسابر، الذي قال في مؤتمر صحفي: "أنا واثق من التوصل إلى حل"، ملمحا إلى إمكانية نقل المباراة إلى ملعب آخر داخل إسبانيا.

وأضاف: "نحترم قرار السلطات، الذي يستند إلى مخاوف تتعلق بفيروس إيبولا، نحن على تواصل يومي مع الفيفا بشأن هذا الموضوع، وأطباؤنا على اتصال دائم بالاتحاد الدولي، كما نلتزم بدقة بجميع البروتوكولات الصحية".

الكونغو الديمقراطية في كأس العالم

ومن المنتظر أن يتخذ منتخب الكونجو الديمقراطية من هيوستن مقرا له خلال البطولة، حيث يستهل مشواره في دور المجموعات بمواجهة البرتغال في 17 يونيو، قبل أن يلتقي كولومبيا يوم 23 يونيو، وأوزبكستان يوم 27 يونيو، في أول مشاركة له في كأس العالم منذ 52 عاما.