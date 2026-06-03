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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب إيران يحصل على تأشيرات دخول المكسيك

منتخب إيران
منتخب إيران
حسام الحارتي

حصل المنتخب الإيراني على تأشيرات الدخول إلى المكسيك استعداداً لكأس العالم FIFA 2026™ وفق ما أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي الأربعاء، نقلاً عن سفير الجمهورية الإسلامية في تركيا حيث يتواجد اللاعبون

ومن المقرر أن يخوض الإيرانيون مباراتهم الأولى ضد نيوزيلندا في 16يونيو في الولايات المتحدة، التي تشارك في تنظيم البطولة إلى جانب المكسيك وكندا.

لكن المنتخب الإيراني لم يحصل بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأثّر هذا الوضع على التنظيم والاستعدادات، وأجبر الإيرانيين على نقل معسكرهم الذي كان مقرراً في مدينة توكسون الأميركية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.

ومن المنتظر أن يغادر المنتخب الإيراني السبت إلى إسبانيا قبل التوجه إلى المكسيك، حيث يُتوقع وصوله صباح الأحد.

وقبل السفر، سيخوض "تيم ملّي" مباراة تحضيرية خلف أبواب موصدة أمام مالي الخميس في أنطاليا بتركيا.

وإلى جانب نيوزيلندا، تلعب إيران مع بلجيكا في 21 يونيو ثم مصر يونيو ضمن منافسات المجموعة السابعة.

المنتخب الإيراني المكسيك كأس العالم التلفزيون الإيراني الجمهورية الإسلامية في تركيا نيوزيلندا الولايات المتحدة الإيرانيون

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