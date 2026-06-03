100 مليون دولار زيادة في مكافأت كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» عن ميزانية ضخمة للجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، حيث ستصل القيمة الإجمالية للجوائز لنحو 871 مليون دولار.

وحسب تقرير لـ شبكة «سكاى نيوز» فإن الفيفا قرر زيادة إجمالى الجوائز بأكثر من 100 مليون دولار، مقارنة بالأرقام التى أعلنها ديسمبر الماضى.

وسوف تحصل المنتخبات التى تغادر البطولة من دور المجموعات على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار، فيما ترتفع قيمة الجوائز تدريجيا مع التأهل إلى الأدوار الإقصائية المختلفة، ولم يكشف «فيفا» عن قيمة الجوائز الخاصة بالمنتخبات التى ستصل إلى دور الثمانية أو قبل النهائى، إلا أن بطل العالم سيحصل على الجائزة الكبرى التى تبلغ 50 مليون دولار.

في سياق اخر يواصل منتخب مصر الأول، بقيادة المدرب حسام حسن، استعداداته لمواجهة البرازيل الودية، التي سيخوضها الفراعنة ضمن تحضيراته النهائية لمسابقة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها منتصف شهر يونيو الجاري.

كما خاض لاعبو المنتخب جولة مشي خفيفة استمرت لمدة 10 دقائق في شوارع المدينة التي يقيم بها الفريق، ضمن الروتين اليومي الذي يهدف إلى الحفاظ على الجاهزية البدنية وتنشيط العضلات، إلى جانب المساعدة على التأقلم مع الأجواء وفارق التوقيت قبل انطلاق البطولة.

ويحرص الجهاز الفني على تطبيق برنامج متكامل للاعبين يجمع بين التدريبات الفنية والبدنية وفترات الاستشفاء، لضمان الوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل خوض منافسات كأس العالم.