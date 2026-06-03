علاء نبيل: منتخب مصر قادر على تحقيق إنجاز مونديالي.. واستبعاد مصطفى محمد لتجنب الأزمات

أعرب علاء نبيل، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، عن ثقته في قدرة منتخب مصر على الظهور بشكل قوي في بطولة كأس العالم المقبلة، مشيدًا بالإمكانيات التي يمتلكها الجيل الحالي من اللاعبين.

وأكد علاء نبيل، عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على قناة TEN، أنه يتوقع نجاح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم، في ظل المستوى الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال نبيل إن الجيل الحالي للمنتخب الوطني يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لتحقيق إنجاز مميز في المونديال، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات الفنية القادرة على المنافسة أمام المنتخبات الكبرى.

وفيما يتعلق بملف مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، أوضح علاء نبيل أن حسام حسن فضّل استبعاد اللاعب من معسكر منتخب مصر منعًا لحدوث أي أزمات داخل الفريق خلال منافسات كأس العالم.

وأشار إلى أن الجهاز الفني كان حريصًا على الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل المعسكر، خاصة في حال عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة بعض المشكلات التي لا تخدم مصلحة المنتخب في بطولة بحجم كأس العالم.