مجموعة منتخب مصر.. مدرب بلجيكا: الفوز على كرواتيا يمنحنا دفعة قوية قبل كأس العالم 2026

أكد رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أن الفوز على كرواتيا وديًا بنتيجة 2-0 يمثل خطوة مهمة في طريق الاستعداد لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى رضاه عن مستوى اللاعبين قبل انطلاق البطولة.

وجاء الانتصار ضمن برنامج إعداد "الشياطين الحمر" للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ظهر المنتخب البلجيكي بصورة منظمة دفاعيًا وهجوميًا.

ويخوض منتخب بلجيكا منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب مصر وإيران ونيوزيلندا، على أن تكون مواجهة مصر هي ضربة البداية يوم 15 يونيو.

وقال “جارسيا” عقب اللقاء إن الفريق طبق أفكاره التكتيكية بشكل جيد، موضحًا أن فترة التوقف لشرب المياه ساعدت في إجراء تعديلات أثمرت عن تحسن الأداء.

وأضاف أن المنتخب واجه بعض الصعوبات أمام كرواتيا، لكنه أظهر صلابة دفاعية كبيرة ونجح في الخروج بشباك نظيفة، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا قبل المونديال.

وأشار المدرب إلى أن لاعبيه قدّموا التزامًا جماعيًا واضحًا، ولم يسمحوا للمنافس بفرص خطيرة سوى كرة ارتطمت بالعارضة، مؤكدًا أن التبديلات لم تؤثر على مستوى الفريق.

وتحدث جارسيا عن مهاجمه روميلو لوكاكو، مشيدًا بحسه التهديفي، ومؤكدًا دعمه الكامل له رغم إهدار بعض الفرص، مع ثقته في قدرته على التطور قبل البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الانتصار يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة، في إطار التحضير لخوض تحديات قوية في كأس العالم 2026.