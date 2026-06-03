منتخب مصر للناشئين يتسلّم البرونزية بعد تتويج السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا

تسلّم لاعبو منتخب مصر للناشئين الميداليات البرونزية في ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، المقامة في المغرب، بعد تتويج السنغال باللقب على حساب تنزانيا بركلات الترجيح، وحلول الفراعنة في المركز الثالث.

وحقق منتخب مصر المركز الثالث عقب الفوز على المغرب صاحب الأرض بهدفين دون رد في مباراة تحديد الميدالية البرونزية، ليضمن بذلك إنهاء البطولة على منصة التتويج بعد مشوار قوي.

وجاء الهدف الأول عبر محمد السيد “الديزل” في الدقيقة 33، قبل أن يضيف أحمد بشير الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، ليحسم الفراعنة الصغار اللقاء لصالحهم.

وفي النهائي، توّج منتخب السنغال بلقب البطولة بعد الفوز على تنزانيا بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط.

وكان منتخبا مصر والمغرب قد ضمنا التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في قطر بنهاية العام الجاري، بينما سبق وأن تفوق المغرب على مصر بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.