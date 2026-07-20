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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه بصرف المساعدات لأسر ضحايا حادث طريق بنها الحر

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث التصادم الذي وقع على الطريق الحر «بنها - شبرا»، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل عدد من المصابين لأحد المستشفيات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم ، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث التصادم الطريق الحر

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