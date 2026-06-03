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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من بينهم الأهلي.. الغندور يكشف عن أكثر الأندية التي تضم لاعبين في كأس العالم

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أكثر الاندية التي تضم لاعبين في كأس العالم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور:اكثر الاندية التي تضم لاعبين في كأس العالم مانشيستر سيتي ١٩ لاعب و بايرن ١٨ لاعب و برشلونة ١٥ لاعب و باريس ٩ و ارسنال ٧ و الأهلي ٩.

ومع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك تتجه الأنظار نحو الجناح الإسباني الشاب الذي يخوض أول تجربة مونديالية في مسيرته وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز نجوم البطولة بل وربما أحد اللاعبين القادرين على تغيير تاريخ اللعبة في سن مبكرة.

ولا تبدو أهمية المشاركة الأولى ليامال في كأس العالم مرتبطة فقط بطموحات المنتخب الإسباني الساعي لاستعادة أمجاده العالمية وإنما أيضًا بالأرقام القياسية التاريخية التي قد يحطمها اللاعب إذا نجح في قيادة "لا روخا" إلى منصة التتويج.

إسبانيا تبحث عن النجمة الثانية
يدخل المنتخب الإسباني منافسات مونديال 2026 بطموحات كبيرة مستندًا إلى جيل شاب يراه كثيرون الأكثر موهبة منذ الجيل الذهبي الذي توج بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

ويخوض منتخب إسبانيا منافسات المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروغواي والسعودية والرأس الأخضر حيث يبدأ مشواره بمواجهة الرأس الأخضر يوم 15 يونيو على ملعب أتالانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

خالد الغندور مانشيستر سيتي بايرن ارسنال الأهلي

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