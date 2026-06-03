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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي في التاريخ يشارك بكأس العالم

حمزه عبد الكريم
حمزه عبد الكريم
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أصغر لاعب عربي يشارك في كأس العالم على مدار التاريخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في كأس العالم على مدار التاريخ، ومهدي سليمان ثالث أكبر لاعب عربي تاريخيا .

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع حمزة عبد الكريم بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وكان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة أتلتيك، على سبيل الإعارة في يناير الماضي لمدة ست أشهر، مع وجود بند أحقية شراء.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن هانز فليك يدرس ضم حمزة عبد الكريم إلى تحضيرات الفريق الأول هذا الصيف.

‏وأضافت أن برشلونة سيُفعل خِيار الشراء بقيمة 1.5 مليون يورو إضافة إلى المتغيرات.

‏واختتمت أنه داخل المكاتب يعتبرونه رهانًا كبيرًا للمُستقبل القريب.

حمزه عبد الكريم كأس العالم خالد طلعت مهدي سليمان

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