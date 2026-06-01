خالد جاد الله: "لسة بدري" على حمزة عبد الكريم.. وكان يجب انضمام مصطفى محمد لقائمة المنتخب

تحدَثَ خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق عن اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لقائمة اللاعبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا ، ومن المقرر أن يستهل مشواره بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: انضمام حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني لقائمة المنتخب الوطني في كأس العالم مفاجأة كبرى من حسام حسن المدير الفني ، خاصةً أن اللاعب لم يسبق له التواجد في المعسكرات السابقة ، وغير معتاد على الاحتكاكات الدولية في البطولات الكبرى.

وأضاف: كنت أتمنى انضمام مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي لقائمة المنتخب الوطني في كأس العالم خاصةً أنه شارك في جميع الاحتكاكات الماضية في تصفيات المونديال وكذلك بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية بالمغرب حتى ولو لم يشارك بصفة أساسية لكنه عنصر خبرة كان لابد من الاستفادة منه.