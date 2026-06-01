إسلام فتحي: الزمالك استحق التتويج بالدوري.. والسعيد وعاشور أفضل لاعبي الموسم

أكد إسلام فتحي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن الزمالك استحق التتويج بلقب الدوري خلال الموسم المنصرم.

وقال إسلام فتحي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :الزمالك ظل متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري لأطول فترة ممكنة ، وكان يسير بخطى ثابتة تحت قيادة مدربه معتمد جمال ، لذلك فإن الفريق استحق التتويج باللقب بكل تأكيد.

وأضاف: معتمد جمال هو افضل مدربي الدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم ، فقد تولى تدريب الزمالك في ظروف صعبة للغاية ولم يكن له دوراً في اختيار قائمة اللاعبين ، ولم يتمكن من إجراء أي صفقات شتوية في يناير الماضي بسبب إيقاف القيد ، وعلى الرغم من ذلك فنجح في تقديم أوراق اعتماده وقاد الفريق لتحقيق عدة انتصارات ساهمت في تتويج الأبيض بلقب الدوري.

وتابع: عبد الله السعيد لاعب الزمالك وإمام عاشور لاعب الأهلي ، هما الثنائي الأفضل في الدوري الممتاز بالموسم المنقضي ، فقد لعب الأول دوراً بارزاً في تتويج فريقه بلقب الدوري ، أما الأخير فهو لاعب لا خلاف على إمكانياته الفنية الكبيرة وظهر بشكل مميز في العديد من المباريات رغم تراجع نتائج الأحمر وغيابه عن منصات التتويج إلا أن الفريق لم يستطع تعويض غيابه في أكثر من مباراة.