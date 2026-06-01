موقف الزمالك من التعاقد مع أحمد عبد القادر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن ملف تعاقد الزمالك مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق، والكرمة العراقي الحالي ، لا يزال مطروحًا على طاولة مسؤولي الأبيض.

وشدد على أن إدارة القلعة البيضاء لم تغلق باب المفاوضات مع اللاعب حتى الآن.

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: الزمالك يترقب حل أزمة إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، قبل التحرك بشكل رسمي لحسم عدد من الصفقات المستهدفة، وفي مقدمتها أحمد عبد القادر، الذي يحظى باهتمام من جانب مسؤولي النادي لتدعيم الخط الهجومي.

وتابع : الاتصالات والمشاورات الخاصة بالصفقة لم تتوقف بشكل نهائي، إلا أن الإدارة تفضل انتظار حسم ملف القيد أولًا، من أجل معرفة موقفها النهائي من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأتم: الزمالك يضع أكثر من لاعب ضمن حساباته لتدعيم صفوف الفريق، لكن التحركات الرسمية ستتحدد بعد وضوح الرؤية بشأن القيد وإمكانية تسجيل اللاعبين الجدد ،ويعد أحمد عبد القادر من الأسماء التي تحظى بتقدير داخل الزمالك، في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يجعله ضمن الخيارات المطروحة بقوة لتدعيم الأبيض خلال الموسم المقبل.