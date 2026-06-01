رضا البحراوي: الفنان الناجح يمشي في طريقه ولا يلتفت للانتقادات

أعرب المطرب رضا البحراوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن رؤيته لمفهوم نجاح الفنان واستمراره في الساحة الفنية، مؤكدًا أن الفنان الذكي الناجح يجب أن يركز على طريقه فقط دون الالتفات إلى الانتقادات السلبية.

وقال البحراوي في منشوره: «الفنان الذكي الناجح يمشي على طول زي القطر لا يمين ولا شمال، حد دخل قال كلمتين وحشين عليه لا يرد وكأنه ما سمعش حاجة، لأن الرد على الكلام ده ممكن يضيع النجاح والنجومية اللي وصل لها».

وأضاف أن الانشغال بالرد على الانتقادات أو الدخول في جدالات مع الآخرين قد يؤثر سلبًا على مسيرة الفنان، مشددًا على أن الحفاظ على النجاح يتطلب التركيز والعمل المستمر وتجاهل ما وصفه بـ«الكلام السلبي».