مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-6-2026 في ملاعب العالم

يشهد اليوم الإثنين الموافق الأول من يونيو 2026 إقامة عدد من المباريات المهمة على المستويين الدولي والمحلي، حيث تتجه أنظار الجماهير العربية نحو المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع بين منتخب تونس ونظيره النمساوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وتسعى المنتخبات المشاركة في المباريات الودية إلى الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق البطولة العالمية، من خلال الوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة بعض الخطط التكتيكية التي قد يعتمد عليها المدربون خلال المنافسات الرسمية المقبلة.

تونس تواجه النمسا في بروفة مونديالية قوية

يخوض منتخب تونس مواجهة مهمة أمام منتخب النمسا في لقاء ودي قوي، يسعى خلاله نسور قرطاج إلى تحقيق أقصى استفادة فنية قبل المشاركة في كأس العالم. وتمثل المباراة فرصة للجهاز الفني لتجربة عدد من العناصر والاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل خوض التحدي العالمي.

مباريات ودية دولية متنوعة

وتشهد الأجندة الدولية اليوم عدة مباريات ودية أخرى، حيث يلتقي منتخب بلغاريا مع منتخب الجبل الأسود، بينما يواجه منتخب سلوفاكيا نظيره منتخب مالطا. كما يصطدم منتخب النرويج بمنتخب السويد في مواجهة قوية بين الجارين، فيما يلتقي منتخب تركيا مع منتخب مقدونيا الشمالية في مباراة ينتظر أن تشهد ندية كبيرة.

مواعيد المباريات الودية

* بلغاريا أمام الجبل الأسود – السابعة مساءً.

* سلوفاكيا أمام مالطا – السابعة مساءً.

* النرويج أمام السويد – الثامنة مساءً.

* تركيا أمام مقدونيا الشمالية – الثامنة والنصف مساءً.

* النمسا أمام تونس – التاسعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً.

منافسات قوية في الدوري المغربي

وعلى صعيد الدوري المغربي، تقام ثلاث مواجهات مهمة ضمن منافسات البطولة، حيث يستضيف اتحاد تواركة فريق الكوكب المراكشي، بينما يلتقي أولمبيك أسفي مع المغرب الفاسي في مواجهة قوية بين الفريقين. كما يواجه النادي المكناسي نظيره أولمبيك الدشيرة في ختام مباريات اليوم.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

* اتحاد تواركة أمام الكوكب المراكشي – السابعة مساءً.

* أولمبيك أسفي أمام المغرب الفاسي – التاسعة مساءً.

* النادي المكناسي أمام أولمبيك الدشيرة – الحادية عشرة مساءً.

وتعد مباريات اليوم فرصة مهمة للمنتخبات والأندية من أجل مواصلة التحضير وتحقيق نتائج إيجابية تمنح اللاعبين والجماهير مزيدًا من الثقة قبل الاستحقاقات المقبلة.